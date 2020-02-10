Ashley Lee

Ashley Lee

SHREVEPORT, La. -- Hospital food. It often gets a bad rap. One woman thought she found a way to avoid it, but that plan eventually landed her in jail.

Ashley Lee, 31, of Plain Dealing, was arrested for making unauthorized charges to another person’s credit card to pay for food orders she placed while at two local hospitals. Lee is accused of charging $562 to DoorDash, Waitr, and Grubhub. It is believed she obtained the credit card information from a patient without their knowledge, according to a news release from the sheriff's office.

Caddo Sheriff’s Det. Jeremy Edward investigated the case involving Lee and obtained a warrant for her arrest. Lee turned herself in at the Caddo Correctional Center Friday and was booked on one count of identity theft.

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