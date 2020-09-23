fatal accident

SHREVEPORT La. - Shreveport police are investigating a wreck that killed a pedestrian and shut down part of I-20 Tuesday night.

The crash happened around 8 p.m. Police say a man was walking along the roadway near Spring Street when he was struck by a vehicle.

The crash closed down a part of I-20 west, but all lanes have now reopened.

The cause of the wreck is under investigation.

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