73rd and Fairfield intersection shooting

SHREVEPORT, La. - The Shreveport Police Department is investigating a Tuesday night shooting.

Officers say a male was shot at the East 73rd and Fairfield intersection around 8.

Police say the victim was taken to Ochsner LSU Health with life-threatening injuries. 

No word on any suspects. 

KTBS 3 does have a reporter at the scene and will update you when we learn more. 

If you have any information about this shooting contact Caddo CrimeStoppers at 318-673-7373 or visit lockemup.org

0
0
1
3
0

Tags

Load comments