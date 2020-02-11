...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH 6 PM WEDNESDAY FOR
PORTIONS OF SOUTH CENTRAL ARKANSAS, ALL OF NORTH LOUISIANA, AND
PORTIONS OF EAST TEXAS...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, AND TEXAS, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA AND UNION. IN
LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CLAIBORNE, DE
SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, NATCHITOCHES,
OUACHITA, RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER, AND WINN. IN
TEXAS, ANGELINA, CHEROKEE, GREGG, HARRISON, MARION,
NACOGDOCHES, PANOLA, RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY,
SMITH, AND UPSHUR.
* THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* AN ADDITIONAL 2 TO 4 INCHES OF RAINFALL WITH LOCALIZED HIGHER
AMOUNTS WILL BE POSSIBLE.
* FLASH FLOODING WILL BE LIKELY WITH PROLONGED THUNDERSTORMS AS
GROUNDS ARE ALREADY SATURATED AND ADDITIONAL RAINFALL WILL
QUICKLY RUNOFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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