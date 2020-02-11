Alison Avenue shooting

BOSSIER CITY, La. - A shooting in Bossier City led to a chase late Monday evening.

It was just before 11 p.m. when police responded to a shooting at a home in the 1900 block of Alison Avenue.

When they arrived, police found an unresponsive man with a gunshot wound to the chest. He was rushed LSU Ochsner Hospital.

After pursuing a suspect vehicle, police detained several people near the Jimmie Davis Bridge with the help of Shreveport police.

The investigation continues.

2
0
4
4
6

Tags

Load comments