Shreveport City Council

SHREVEPORT, La - Private funding for police body cams was the main topic of discussion at the Shreveport City Council meeting on Tuesday. 

Police said a total of $200,000 dollars was donated for the purchase 400 body cams for police from the business community. 

Police said 100 body cams are being used right now but require an update. 

David Aubrey, a Shreveport businessman, said he and other business leaders are committed to funding the police.

"It's a worthy project," Aubrey said. "It's a worthy investment. And we think it's very small. But as business leaders, it's something in a big way to make a big difference."

Police Chief Ben Raymond said he was happy about city leaders discussing pay raises for officers. 

"So, I'm excited to have pay raises as the topic of discussion," Raymond said. "I certainly want to thank Councilwoman Fuller for bringing it to the forefront. I think that we'll create an opportunity to get pay raises for police and fire. As well as talk about some additional revenue sources, so we don't have to lose personnel in order to fund those pay raises."

The city council tabled talks of the pay raise until their next full meeting.

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