Federal Government

U.S. Courthouse in Shreveport

SHREVEPORT, La. – Ryan Joel Shilling, 27, of Shreveport, was sentenced to spend 14 years in prison for a child pornography distribution conviction, acting U.S. Attorney Alex Van Hook announced in a news release.

U.S. District Judge S. Maurice Hicks Jr. also sentenced Shilling to three years of supervised release. Shilling was also ordered to pay $3,000 in restitution, according to court records.

According to information presented in court, the U.S. Department of Homeland Security-Homeland Security Investigations received information in July 2019 from an unnamed source that an individual sent him a message using Facebook Messenger offering to sell pictures of a nude girl and sent what appeared to be a selfie image of a nude girl.

Law enforcement officers began their investigation into the allegations and learned that Shilling was the individual who sent the message and sexually explicit image. Shilling had been arrested by Shreveport Police Department officers on an unrelated matter during that same time.

Officers obtained a state search warrant for Shilling's cell phone. During their investigation, officers say they found text messages between Shilling and a girl, who was later determined to be a minor, asking her to take sexually explicit images and send them to him. Shilling offered to pay her for them via CashApp.

Federal and local law enforcement officers worked together and confirmed that the image Shilling had sent to the unnamed source through Facebook Messenger was in fact the image of the minor girl he was sending text messages.

Shilling pleaded guilty to the charge on Dec. 12.

The U.S. Department of Homeland Security-Homeland Security Investigations and the Shreveport Police Department conducted the investigation. 

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