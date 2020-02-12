...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH 6 PM WEDNESDAY FOR
MUCH OF THE FOUR STATE REGION...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, AND TEXAS, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD, HOWARD,
LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA, SEVIER, AND UNION. IN
LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CLAIBORNE, DE SOTO,
JACKSON, LINCOLN, OUACHITA, RED RIVER, UNION, AND WEBSTER. IN
TEXAS, BOWIE, CASS, CHEROKEE, GREGG, HARRISON, MARION,
NACOGDOCHES, PANOLA, RUSK, SHELBY, SMITH, UPSHUR, AND WOOD.
* UNTIL 6 PM CST THIS EVENING
* AN ADDITIONAL 1 TO 2 INCHES OF RAINFALL WILL BE POSSIBLE WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
* FLASH FLOODING WILL BE LIKELY WITH PROLONGED HEAVY RAIN AS
GROUNDS ARE ALREADY SATURATED AND ADDITIONAL RAINFALL WILL
QUICKLY RUNOFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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