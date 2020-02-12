Nissan Williams

Nissan Williams

SHREVEPORT, La. - Police in Shreveport say they are trying to track down a man accused of molesting of a pair of juveniles.

Nissan Williams is accused of molesting two children back in November of 2019. Police aren't releasing the ages or sex of the alleged victims.

Williams is charged with two counts of molestation of a juvenile.

Anyone with any information on the whereabouts of Williams is asked to contact Crimestoppers at (318) 673-7373 or visit P3tips.com.

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