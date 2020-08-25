Sheriff Jayson Richardson and Dillon Cotton

Sheriff Jayson Richardson and Dillon Cotton

MANSFIELD, La. -- A disabled Mansfield teenager who started his own fundraiser for a special motorized chair that would allow him to stand and move forward in life saw his goal reached recently with the help of numerous businesses and individuals throughout the parish. 

Sixteen-year-old Dillon Cotton got a boost with his personal fundraising effort from the DeSoto Parish Sheriff's Office, which took on the project through Sheriff Jayson Richardson's Bringing Joye Program. Then businesses such as Billy B's, Sonic Drive-In and Brush Creek BBQ also stepped in with donations. 

Sgt. Randel Bowie and Billy Cotton

Sgt. Randel Bowie (left) and Dillon’s Father, Billy Cotton (right).

Cotton set a goal of $25,000 to cover the purchase of an Action TrackChair. It is designed to assist the person to move into a standing position, therefore expanding the ability to be more mobile and accomplish tasks. Cotton wanted it to help him be productive at his job, be able to help his family around the house and also for hunting, fishing and feeding his horses -- everyday tasks that some people take for granted. 

Off-duty deputies started preparing food at 4 a.m. Friday to fill more than 600 BBQ plates that were ordered online and in person. They sold out within two hours. Many people donated extra money to make Cotton's dream come true. 

And it did. 

Action TrackChair

Manufacturer's photo of the Action TrackChair.

A manufacturer's discount and the support of DeSoto Parish residents meant Cotton reached his goal to cover the full purchase price of the Action TrackChair. 

"Dillon Cotton, his family, and Sheriff Jayson Richardson would like to give a huge thank you to the hundreds of citizens and businesses who showed up in support of this cause. The overflow of unity and compassion was inspiring to us all, and your generosity helped turn this once-hopeful dream become a reality," reads a statement from the sheriff's office.

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