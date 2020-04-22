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Liukov

MANSFIELD, La. -- DeSoto Parish sheriff's deputies and staff will hand out face masks Thursday and Friday at four drive-thru locations around the parish.

Days and locations are as follows:

Thursday

• Logansport High School: 8:30 to 10:00 a.m.

• North DeSoto High: 1 to 3:30 p.m.

Friday

• Mansfield High School: 9 to 11 a.m.

• Pelican Library: 1 to 3 p.m.

The masks can be washed and reused. Only one will be given per person. 

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