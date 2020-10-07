Downtown Shreveport fountain damaged
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SHREVEPORT, La - Shreveport Police are seeking the identities of two men that caused damage to the fountain in Downtown Shreveport during the early hours of September 27.

Surveillance footage captured one man pouring a detergent solution into the fountain, causing it to bubble. The other man is then shown stripping down and jumping into the fountain, causing damage.

Detectives are asking anyone who can identify these individuals to contact Shreveport Caddo Parish Crime Stoppers at 318-673-7373 or via their app, P3Tips.

https://www.facebook.com/CaddoCrimeStoppers/posts/3453290371427462
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