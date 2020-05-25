handcuffs and jail bars

MANSFIELD, La. — The DeSoto Parish Sheriff’s Office is investigating the apparent suicide of an inmate late Friday afternoon.

Brandon Binning,36, of Mansfield hung himself in a jail cell in the DeSoto Parish Detention Center.

Correctional officers were not aware of any threats of suicide, Chief Deputy Ray Sharrow said.

Binning was in a cell by himself but in a pod with other inmates. He was held on a protective order related to domestic abuse charges, Sheriff Jayson Richardson said.

Sharrow expects to have more details from the investigation Tuesday.

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