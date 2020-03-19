Marshall City Commission Meeting

Marshall City Commission Meeting

MARSHALL, Texas - Marshall Mayor Teri Brown has canceled Thursday night's City Commission meeting. Brown said he based the cancellation on recommendations made by the CDC on gatherings of 10 people or more.

He said the delay will give the staff the time in which to implement provisions for remote attendance permitted by Gov. Greg Abbott's temporary suspension of certain provisions of the Texas Open Meetings Act.

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