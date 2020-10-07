Caddo Parish Public Schools

SHREVEPORT, La-- Caddo Parish held a school board meeting Tuesday summarizing their five-year strategic plan.

Caddo Parish Schools are in better shape than they were five years ago, academically and operationally.

The results are compared against the objectives set. 80% of the objectives showed progress.

Caddo Schools had the highest graduation rate in history in the 2017-2018 school year. Also historic for the district, there were no "D" or "F" rated high schools. They also had fewer incidents and crimes in schools.

However, over the course of 5 years, the district saw a 4% decrease in kindergarten through second grade students performing at or above grade level in reading, going from 56% to 52%.

The next strategic plan will start during the 2021-2022 academic year.

The new revamped plan will be reviewed after three years instead of five.

To see the full strategic plan summary, click HERE

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