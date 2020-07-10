...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT SATURDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 110 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA,
SOUTHEAST OKLAHOMA, SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST ARKANSAS AND
EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.
* ADDITIONAL DETAILS...AN UPPER LEVEL RIDGE WILL MOVE INTO THE
REGION FROM THE WEST, ALLOWING FOR MOSTLY DRY CONDITIONS AND
TEMPERATURES TO CLIMB INTO THE MID TO UPPER 90S OVER THE NEXT
COUPLE OF DAYS WITH SOME ISOLATED TRIPLE DIGIT READINGS AS WELL.
THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL ALLOW
FOR HEAT INDEX VALUES TO CLIMB ABOVE 105 DEGREES ACROSS THE
ENTIRE FOUR STATE REGION OVER THE NEXT COUPLE OF DAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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