casino covid mask

SHREVEPORT, La - It has been nearly four months since the shutdown process took place due to COVID-19. Businesses around the country and right here in the ArkLaTex were forced to close the doors. That included the gaming industry.

Casinos are open once again in northwest Louisiana as Phase 2 continues. This morning on First News, KTBS visited Horseshoe Casino in Bossier City to learn about safety steps being taken to protect employees and customers. 

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