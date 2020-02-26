What does it take to survive in the music biz for more than a century?
This morning Rick Rowe takes us to a local shop that's never sounded so good.
...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CST THIS EVENING... * WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHEAST OKLAHOMA, SOUTHWEST ARKANSAS AND EAST AND NORTHEAST TEXAS. * WHEN...FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CST THIS EVENING. * IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT. &&
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED WATERWAYS. USE CAUTION WHEN WALKING NEAR FLOODED RIVERBANKS. DO NOT TRY TO WADE OR SWIM IN FLOODED RIVERS AND BAYOUS. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE, LOUISIANA. * UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 9:00 AM WEDNESDAY THE POOL STAGE WAS 179.2 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 180.5 FEET BY MONDAY EARLY AFTERNOON. ADDITIONAL RISES REMAIN POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...EXPECT BANKFULL CONDITIONS TO CONTINUE ON RED CHUTE BAYOU THROUGH AT LEAST THE MIDDLE OF MARCH. &&
MMJ
Racquet43@aol.com
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.