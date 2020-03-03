It's Tuesday which means it's time for Tasty Tuesday.
Every week Rick Rowe goes to a local restaurant to check out their fine cuisine.
This morning Rick takes us to The KnightLight Tavern.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED WATERWAYS. USE CAUTION WHEN WALKING NEAR FLOODED RIVERBANKS. DO NOT TRY TO WADE OR SWIM IN FLOODED RIVERS AND BAYOUS. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE, LOUISIANA. * UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 9:00 AM TUESDAY THE POOL STAGE WAS 178.2 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * FORECAST...THE LAKE WILL CONTINUE TO FALL TO A STAGE OF 178.0 FEET BY WEDNESDAY MORNING. * IMPACT...EXPECT BANKFULL CONDITIONS TO CONTINUE ON RED CHUTE BAYOU THROUGH AT LEAST MID MARCH. &&
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