He's a world traveler, known for finding some of the most unique spots there are.
This morning he's shedding a light on some that are lending a helping hand through the coronavirus outbreak.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA...ARKANSAS... BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA PARISHES. BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER, BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU. * FROM TUESDAY AFTERNOON TO LATE THURSDAY NIGHT. * AT 9:00 AM CDT SUNDAY THE STAGE WAS 142.3 FEET. * FLOOD STAGE IS 142.5 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE EARLY TUESDAY AFTERNOON TO A CREST OF 142.5 FEET EARLY TUESDAY AFTERNOON. IT WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE THURSDAY MORNING. * IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN. &&
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