He put the scissors down years ago but now he's getting back on the job to help those stuck inside look and feel their best.
Rick has his story in this morning's ArkLaTex Made.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9:00 AM CDT TUESDAY THE STAGE WAS 175.3 FEET. * FLOOD STAGE IS 172.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 9:00 AM CDT TUESDAY WAS 175.7 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL TO 173.9 FEET SUNDAY MORNING. &&
MMJ
Racquet43@aol.com
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