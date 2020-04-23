The spring season is here and that means time to put those green thumbs to work.
How can we safely get what we need and get to work, during a global pandemic?
Rick some growing some ideas.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA...ARKANSAS... BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA PARISHES. ...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA...ARKANSAS... BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND BIENVILLE PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL MONDAY, JANUARY 18... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN. * FROM FRIDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9:00 AM CDT THURSDAY THE STAGE WAS 13.6 FEET. * FLOOD STAGE IS 14 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE FRIDAY MORNING AND CONTINUE RISING TO A CREST OF 14.5 FEET EARLY SATURDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 14.0 FEET, EXPECT MINOR LOWLAND FLOODING WITH THE BOAT RAMP SUFFERING OVERFLOW. &&
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT LA HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER, BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU. * FROM THIS AFTERNOON TO FRIDAY EVENING. * AT 9:00 AM CDT THURSDAY THE POOL STAGE WAS 142.5 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 142.5 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE LAKE TO REMAIN NEAR 142.5 FEET THROUGH FRIDAY MORNING. * IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9:00 AM CDT THURSDAY THE POOL STAGE WAS 177.5 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM LAKE STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 9:00 AM CDT THURSDAY WAS 177.5 FEET. * FORECAST...THE LAKE IS EXPECTED TO RISE TO 178.5 FEET BY NEXT THURSDAY MORNING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...EXPECT BANKFULL CONDITIONS TO CONTINUE ON RED CHUTE BAYOU BELOW BODCAU LAKE THROUGH AT LEAST MID MAY. &&
MMJ
Racquet43@aol.com
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