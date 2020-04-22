Rick has been showing you the incredible amount of support from all over the ArkLaTex.
This morning it's coming from someone familiar with the hard work on the frontlines.
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT LA HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN AFFECTING WEBSTER, BOSSIER AND BIENVILLE PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE BAYOU DORCHEAT AT DIXIE INN. * FROM SATURDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9:00 AM CDT WEDNESDAY THE STAGE WAS 12.9 FEET. * FLOOD STAGE IS 14 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE SATURDAY MORNING AND CONTINUE RISING TO 15.0 FEET SUNDAY EVENING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...AT 14.0 FEET, EXPECT MINOR LOWLAND FLOODING WITH THE BOAT RAMP SUFFERING OVERFLOW. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 AM CDT WEDNESDAY THE POOL STAGE WAS 177.1 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER POOL STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 8:00 AM CDT WEDNESDAY WAS 177.1 FEET. * FORECAST...THE LAKE IS EXPECTED TO RISE SLIGHTLY TO 177.9 FEET EARLY MONDAY MORNING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...EXPECT CONTINUED BANKFULL CONDITIONS ON RED CHUTE BAYOU THROUGH AT LEAST MID MAY. &&
...MORE HEAVY RAINFALL EXPECTED FOR PORTIONS OF NORTH LOUISIANA PORTIONS OF NORTHEAST TEXAS AND PORTIONS OF SOUTHERN ARKANSAS... ...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 2 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH THURSDAY MORNING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS EXPANDED THE * FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, AND TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA, LAFAYETTE, AND UNION. IN LOUISIANA, BOSSIER, CADDO, CLAIBORNE, LINCOLN, UNION, AND WEBSTER. IN TEXAS, ANGELINA, CHEROKEE, HARRISON, NACOGDOCHES, PANOLA, AND RUSK. * FROM 2 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH THURSDAY MORNING * ONE TO THREE INCHES OF RAINFALL WILL BE POSSIBLE WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS ACROSS THE WATCH AREA THIS AFTERNOON THROUGH THURSDAY MORNING. SOILS ACROSS THESE AREAS CANNOT TAKE MUCH IN THE WAY OF EXCESSIVE, HEAVY RAINFALL, MAKING FLASH FLOODING A LIKELY THREAT WITH HEAVY DOWNPOURS. POOR DRAINAGE AND FLOOD PRONE AREAS WILL BE PARTICULARLY SUSCEPTIBLE TO FLASH FLOODING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 1 AM CDT THURSDAY... * WHAT...SOUTH WINDS 15 TO 20 MPH WITH GUSTS UPWARDS OF 30 MPH POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHEAST OKLAHOMA, SOUTHWEST ARKANSAS AND EAST AND NORTHEAST TEXAS. * WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 1 AM CDT THURSDAY. * ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT. &&
MMJ
Racquet43@aol.com
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