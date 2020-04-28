They are the graduating class of 2020.
Unfortunately this year will be like nothing they've seen before.
But with all the uncertainty also comes a lot of love.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING BAYOUS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 AM CDT TUESDAY THE POOL STAGE WAS 177.1 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM BAYOU POOL STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 8:00 AM CDT TUESDAY WAS 177.3 FEET. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE TO 178.5 FEET BY MONDAY MORNING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. &&
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHERN CADDO AND SOUTHERN BOSSIER PARISHES UNTIL 1045 AM CDT... AT 956 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR GREENWOOD, OR 9 MILES SOUTHWEST OF SHREVEPORT, MOVING EAST AT 20 MPH. WINDS IN EXCESS OF 35 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... SHREVEPORT, BOSSIER CITY, HAUGHTON, GREENWOOD, FOSTERS, CURTIS, LAKE BISTINEAU SOUTH, TAYLORTOWN, ELM GROVE, BODCAU, KORAN, BARKSDALE AIR FORCE BASE, ROBSON, FORBING, SLIGO AND KEITHVILLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. &&
MMJ
Racquet43@aol.com
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