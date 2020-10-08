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HAYNESVILLE, La. — A former paraprofessional at  Haynesville Jr./Sr. High School accused of inappropriate behavior with students is out on bond after being arrested Friday by Claiborne Parish authorities.

Dustyn McDonald Williams, 38, was arrested on one count of carnal knowledge of a juvenile and two counts of indecent exposure, according to Claiborne Sheriff Sam Dowies.

Dowies said since the investigation is ongoing he could not elaborate on the matter or provide details, as other charges could be brought forward depending on the outcome of the full investigation. 

While Claiborne Superintendent William Kennedy said he was not at liberty to “discuss any matter involving an employee or student," he did confirm Williams was hired as a paraprofessional, not a teacher on Aug. 9, 2018 and resigned Jan. 10.

According to other sources, Williams resigned shortly after allegations surfaced about her alleged inappropriate behavior and communications with teenage boys. 

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