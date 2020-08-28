...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT SATURDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES FROM 105 TO 110 DEGREES ARE EXPECTED.
* WHERE...THE FOUR-STATE AREA OF SOUTHERN ARKANSAS, NORTHERN
LOUISIANA, EASTERN TEXAS AND SOUTHEAST OKLAHOMA.
* WHEN...THROUGH 7 PM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.
* ADDITIONAL DETAILS...THE COMBINATION OF SUMMER HEAT AND HIGH
HUMIDITY WILL LEAD TO HEAT INDEX VALUES OVER 105 DEGREES. THIS
HEAT WILL BE ESPECIALLY DANGEROUS DUE TO POWER OUTAGES FROM
HURRICANE LAURA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONING IF POSSIBLE,
STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN
VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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