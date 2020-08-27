Jackson

SHREVEPORT, La - Green Oaks senior wide receiver Minnion Jackson was shot and killed in his car Wednesday evening.

Giants head coach Terrence Isaac Sr. confirmed the news to KTBS.  According to Isaac, Green Oaks ended practice early Wednesday evening after hearing gunshots near the field.  Isaac says Jackson took a teammate home from practice before he was shot and killed.

Isaac and his players have taken to Twitter to express their condolences.

Shreveport police say a 17-year-old, believed to be Jackson, was shot driving on Interstate 220 near the North Market exit Wednesday.

Police said the teen was driving east when another car pulled up behind him. The victim told police the shooter pulled a weapon and fired at him.

The shooter then took off towards Bossier City.

The victim was taken to Ochsner LSU Health with multiple gunshot wounds where he died.

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