Coronavirus La.

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported 2,167 new COVID-19 cases Saturday, bringing the total of known cases to 76,803 statewide. 

The number of deaths statewide rose to 3,295 a decrease of 23 from Friday. The daily number of patients hospitalized increased to 1,182, up by 157.

A total of 46,334 people have recovered from the virus according to data last updated by the state July 7.

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