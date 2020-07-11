...HEAT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
7 PM CDT SUNDAY...
* WHAT...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, DANGEROUSLY HOT
CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES UP TO 115 EXPECTED. FOR THE
HEAT ADVISORY, HEAT INDEX VALUES UP TO 110 EXPECTED.
* WHERE...IN LOUISIANA, CADDO PARISH AND BOSSIER PARISH. IN
TEXAS, MARION COUNTY.
* WHEN...FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, FROM 7 PM THIS EVENING
TO 7 PM CDT SUNDAY. FOR THE HEAT ADVISORY, UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING.
* IMPACTS...HOT AFTERNOON HIGH TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
* ADDITIONAL DETAILS...AN UPPER-LEVEL RIDGE WILL MAINTAIN MOSTLY
DRY CONDITIONS WITH TEMPERATURES FORECAST TO CLIMB INTO THE MID
TO UPPER 90S ON SUNDAY. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND
HIGH HUMIDITY WILL ALLOW FOR HEAT INDEX VALUES TO CLIMB ABOVE
110 DEGREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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