...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER
PARISHES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ARKANSAS...LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA
PARISHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:00 PM CDT WEDNESDAY THE STAGE WAS 175.6 FEET.
* FLOOD STAGE IS 172.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING
AT 7:00 PM CDT WEDNESDAY WAS 175.6 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 176.5 FEET
EARLY SATURDAY AFTERNOON.
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