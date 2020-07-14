Coronavirus La.

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported 2,015 new COVID-19 cases Tuesday, bringing the total of known cases to 82,042 statewide. 

The number of deaths statewide rose to 3,337 an increase of 22 from Monday. The daily number of patients hospitalized increased to 1,362, up by 54.

A total of 46,334 people have recovered from the virus according to data last updated by the state July 7.

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