SHREVEPORT, La - When the economy takes a downturn, pawn shops usually see an increase in business.  That is due to more people looking at options to pawn or sell items in order to make extra money.  

However, the coronavirus pandemic hasn't had that impact yet.  According to Discount Jewelry and Loan, an increase in pawned items hasn't occurred.  Store manager Edward Best believes that may be because people have extra income for the moment thanks to tax returns and stimulus checks.  

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