SHREVEPORT, La. - As the upcoming school year starts with several unknowns and uncertainties during the COVID-19 pandemic some students might have anxiety to start the year. So how can parents ease a child's worries about school

KTBS 3 spoke with Dr. Parker Huston a pediatric psychologist at Nationwide Children's Hospital about how parents and guardians can ease their child's stress and anxiety. 

Dr. Huston suggests parents and teachers go to onoursleeves.org to learn more about pediatric mental health. 

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