LHSAA

Louisiana Governor John Bel Edwards made an expected, but disappointing announcement for the coaches and players of the LHSAA Wednesday.

With hurricane Laura bearing down on the state, Governor Edwards extended Phase 2 of reopening by two weeks.  It's a move that could impact the LHSAA's scheduled start date for the upcoming football season. 

Until the state moves to Phase 3, teams can not hold full padded practices with contact.  Coaches across the state are now pleading for further guidance from the LHSAA.

Currently, the LHSAA football season is set to kick off on October 8-9.  Louisiana coaches like North Caddo's J.J. Kavanaugh believe this two week delay may not change that, "Every coach I've talked to has said, 'heck yes, I can get my ball club ready'.  If you give me four weeks, we'll be game ready and we'll be ready to play tackle football four weeks from September 14th, which is October 9th.  I don't know everything.  I don't know everything that goes on behind the scenes, but I truly believe if there's a want to get this done, it will happen."

Schools in Texas and Arkansas are still planning to kick off the season this week and so is the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show.  Join us for some football action on Friday, August 28 at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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