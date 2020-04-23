MANSFIELD, La. - DeSoto Parish sheriff's deputies, with assistance from Mansfield Police and Fire Departments, will be distributing face masks Friday at the Pelican Library from 1-3 p.m.
The free masks can be washed and reused.
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU AFFECTING WEBSTER, BOSSIER, BIENVILLE AND RED RIVER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL MONDAY, JANUARY 18... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BAYOU DORCHEAT AT LAKE BISTINEAU. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9:00 AM CDT FRIDAY THE STAGE WAS 142.5 FEET. * FLOOD STAGE IS 142.5 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 9:00 AM CDT FRIDAY WAS 142.6 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO REMAIN STEADY ABOVE FLOOD STAGE AT 142.6 FEET. * IMPACT...AT 142.5 FEET, EXPECT SOME MINOR FLOODING OF LOW AREA CAMPS, HOWEVER, ALL ACCESS ROADWAYS WILL REMAIN OPEN. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING BAYOUS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 6:00 PM CDT THURSDAY THE POOL STAGE WAS 177.5 FEET. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM BAYOU POOL STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 6:00 PM CDT THURSDAY WAS 177.5 FEET. * FORECAST...THE BAYOU IS EXPECTED TO RISE TO 178.5 FEET THURSDAY MORNING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. &&
MANSFIELD, La. - DeSoto Parish sheriff's deputies, with assistance from Mansfield Police and Fire Departments, will be distributing face masks Friday at the Pelican Library from 1-3 p.m.
The free masks can be washed and reused.
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