...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CDT THIS
EVENING...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 109 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA AND
EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...FROM NOON TODAY THROUGH 7 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT
SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN
EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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