Lake Charles Traffic

DOTD photo

LAKE CHARLES, La. - State police say drivers should expect heavier than normal delays on I-10 west of Lake Charles due to the approach of Hurricane Delta.

The westbound lanes from Lake Charles to the Texas State line are experiencing a heavy volume of traffic at this time.

The Department of Transportation and Development says drivers should use I-49 north to I-20 west as an alternate route.

Motorists are asked to be aware of their surroundings. Troopers advise them to not become distracted and drive with care.

Motorists traveling on I-10 West out of the state can visit 511la.org or use the 511 app for updates and traffic.

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