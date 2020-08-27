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BOSSIER CITY, La- Ashley Lopez from Bossier City took this video from her back porch, where a large tree fell over from the strong winds and rain.

This video was sent to KTBS around 9:30 A.M. Around this time, Hurricane Laura was considered a category one hurricane, as it neared closer to Northwest Louisiana.

To be a category one hurricane, wind strength must be between 74 and 95 miles per hour.

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