THIS PRODUCT COVERS ARKLATEX
**DELTA TO MAKE LANDFALL ON THE SOUTHWESTERN LOUISIANA COAST DURING
THE NEXT FEW HOURS**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CALDWELL, GRANT,
JACKSON, LA SALLE, NATCHITOCHES, OUACHITA, SABINE PARISH,
SABINE COUNTY, AND WINN
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 170 MILES SOUTH OF NATCHITOCHES LA OR ABOUT 230 MILES
SOUTH-SOUTHWEST OF MONROE LA
- 29.3N 93.2W
- STORM INTENSITY 105 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 14 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AT 400 PM CDT, THE CENTER OF HURRICANE DELTA WAS LOCATED ONLY ABOUT
35 MILES SOUTH OF CAMERON, LA. DELTA IS MOVING TOWARD THE
NORTH-NORTHEAST NEAR 14 MPH AND SHOULD CONTINUE THIS GENERAL MOTION
AS IT MOVES INLAND THIS EVENING AND THROUGH THE OVERNIGHT HOURS.
MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE NOW DECREASED TO 105 MPH AND A
CONTINUED WEAKENING TREND WILL OCCUR AS DELTA MOVES INLAND WITHIN
THE NEXT FEW HOURS. DELTA SHOULD WEAKEN TO A TROPICAL STORM BY
THE TIME IT REACHES CENTRAL AND NORTHEAST LOUISIANA, BUT IS STILL
EXPECTED TO BRING SPORADIC WIND GUSTS OF 50 TO 60 MPH WELL INLAND
LATER TONIGHT. IN ADDITION, HEAVY TO OCCASIONALLY TORRENTIAL
DOWNPOURS ARE ANTICIPATED INLAND NEAR AND IN ADVANCE OF THE
CENTER OF CIRCULATION.
THE REMNANTS OF DELTA WILL BE EXITING FROM THE FOUR STATE REGION
BY MIDDAY TOMORROW, BUT GUSTY WINDS AND HEAVY RAIN WILL CONTINUE
ACROSS PORTIONS OF THE ARKLAMISS LATE TONIGHT UNTIL THIS TIME.
ELSEWHERE, EXPECT IMPACTS FROM DELTA IN THE REGION TO BE ABATING
MORE TOWARDS DAYBREAK.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS WEST CENTRAL AND NORTHEAST LOUISIANA AS WELL AS EXTREME DEEP
EAST TEXAS. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM DOWNED TREES AND LARGE BRANCHES.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ALSO, PREPARE FOR SPORADIC WIND DAMAGE WITH TREE LIMBS DOWN ACROSS
DEEP EAST TEXAS, NORTHWEST LOUISIANA, AND SOUTH CENTRAL ARKANSAS.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS PORTIONS OF DEEP EAST TEXAS AND MUCH OF
WEST CENTRAL AND NORTHEAST LOUISIANA AS WELL AS SOUTH CENTRAL
ARKANSAS. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- FLOODING MAY PROMPT WATER RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, BAYOUS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHWESTERN ARKANSAS,
AND THE REMAINDER OF DEEP EASTER TEXAS.
ELSEWHERE ACROSS THE ARKLATEX, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, OR ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER
SHELTER BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN SHREVEPORT LA AROUND 7 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.