I-220 shooting

SHREVEPORT, La - Shreveport police are searching for a shooter, who opened fire at a car Wednesday evening on Interstate 220 near the North Market exit.

Police said a man was driving east when another car pulled up behind him. The victim said he saw the shooter pull a weapon and fired at him.

The shooter then took off towards Bossier City.

The victim was taken to Ochsner LSU Health in life-threatening condition.

No arrests have been made.

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