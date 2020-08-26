I-220 shooting

SHREVEPORT, La - Police are searching for a shooter(s) that opened fire on Interstate 220 near the North Market exit.

Police tell KTBS an adult male was driving east when another car pulled up behind him. The victim said he saw the suspect(s) in the car pull weapons and fired at him.

The shooter(s) then took off towards Bossier City.

The victim was taken to Ochsner LSU Health in life-threatening condition.

No arrests have been made.

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