Soccer

An early goal by Jamie Willis was the difference for Benton as the Lady Tigers are bound for the quarterfinals in the LHSAA Division II soccer playoffs.

Facing Terrebonne on a rainy Bossier High School turf, it felt like one goal would be the difference either way.  Luckily for Benton, it came in the 27th minute when Willis dinged one in off the left post.

Benton will face top seeded STM in the quarterfinals.

Three more Arklatex teams were in action Tuesday, their scores follow:

Captain Shreve: 0 Northshore: 8

Haughton: 0 Neville: 6

Evangel: 0 Houma: 7

0
0
0
0
0

Tags

Load comments