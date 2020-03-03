LHSAA

Marsh Madness has arrived for the girls of the LHSAA as the state semifinals are under way in Lake Charles.

Tuesday's scores follow.

5A

Natchitoches 39, Benton 63

3A

Madison Prep 32, Mansfield 41

Class B

Florien 41, Fairview 66

1
0
1
0
0

Tags

Load comments