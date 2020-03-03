Marsh Madness has arrived for the girls of the LHSAA as the state semifinals are under way in Lake Charles.
Tuesday's scores follow.
5A
Natchitoches 39, Benton 63
3A
Madison Prep 32, Mansfield 41
Class B
Florien 41, Fairview 66
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED WATERWAYS. USE CAUTION WHEN WALKING NEAR FLOODED RIVERBANKS. DO NOT TRY TO WADE OR SWIM IN FLOODED RIVERS AND BAYOUS. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE, LOUISIANA. * UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT 9:00 AM WEDNESDAY THE POOL STAGE WAS 178.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD POOL STAGE IS 172 FEET. * FORECAST...THE LAKE WILL CONTINUE TO FALL TO A STAGE OF 177.7 FEET BY THURSDAY MORNING. * IMPACT...BANKFULL CONDITIONS TO CONTINUE RED CHUTE BAYOU THROUGH MID MARCH. &&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... DE SOTO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA... RED RIVER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA... SOUTHEASTERN CADDO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA... SOUTHEASTERN BOSSIER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA... * UNTIL 145 PM CST. * AT 951 AM CST, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO THREE INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... MANSFIELD, COUSHATTA, LOGANSPORT, MARTIN, SOUTH MANSFIELD, HALL SUMMIT, ASHLAND, GRAND CANE, EDGEFIELD, STANLEY, CARMEL, EVELYN, CASPIANA, GRAND BAYOU, HANNA, LOGGY BAYOU, WOMACK, NINOCK, PELICAN AND CRICHTON. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF ONE TO TWO INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. && FLASH FLOOD...RADAR INDICATED; EXPECTED RAINFALL...1-2 INCHES IN 1 HOUR
...THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 AM CST FOR SOUTHEASTERN WEBSTER...NORTHWESTERN DE SOTO...SOUTHERN CADDO... SOUTHEASTERN BOSSIER PARISHES IN NORTHWESTERN LOUISIANA AND PANOLA COUNTIES... AT 1039 AM CST, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... SHREVEPORT, BOSSIER CITY, MINDEN, CARTHAGE, HAUGHTON, GREENWOOD, STONEWALL, SIBLEY, BECKVILLE, DOYLINE, DUBBERLY, HEFLIN, DEBERRY, GARY CITY, KEACHI, LONGSTREET, KEAT CHIE, CURTIS, FRONT AND SPRING RIDGE. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF ONE TO TWO INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. && FLASH FLOOD...RADAR INDICATED; EXPECTED RAINFALL...1-2 INCHES IN 1 HOUR
Marsh Madness has arrived for the girls of the LHSAA as the state semifinals are under way in Lake Charles.
Tuesday's scores follow.
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Natchitoches 39, Benton 63
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Florien 41, Fairview 66
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