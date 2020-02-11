...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH 6 PM WEDNESDAY FOR THE
WHOLE FOUR STATE REGION...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, SOUTHEAST OKLAHOMA, AND
TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA,
HEMPSTEAD, HOWARD, LAFAYETTE, LITTLE RIVER, MILLER, NEVADA,
SEVIER, AND UNION. IN LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO,
CALDWELL, CLAIBORNE, DE SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE,
LINCOLN, NATCHITOCHES, OUACHITA, RED RIVER, SABINE, UNION,
WEBSTER, AND WINN. IN SOUTHEAST OKLAHOMA, MCCURTAIN. IN TEXAS,
ANGELINA, BOWIE, CAMP, CASS, CHEROKEE, FRANKLIN, GREGG,
HARRISON, MARION, MORRIS, NACOGDOCHES, PANOLA, RED RIVER,
RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY, SMITH, TITUS, UPSHUR, AND
WOOD.
* THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* AN ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL WILL BE POSSIBLE WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS EXPECTED ACROSS NORTHEAST TEXAS AND ALONG
THE INTERSTATE THIRTY CORRIDOR.
* FLASH FLOODING WILL BE LIKELY WITH PROLONGED THUNDERSTORMS AS
GROUNDS ARE ALREADY SATURATED AND ADDITIONAL RAINFALL WILL
QUICKLY RUNOFF.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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