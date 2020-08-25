Huntington

Huntington's football program has seen rapid growth since head coach Stephen Dennis came to town and his first crop of seniors is eager to show the impact he's had on the team and their lives.

"We really love him. From Friday nights him turning red, yelling. It's just amazing from what this program has become in these four years," said senior linebacker Edward Clark Jr.

For Dennis, he believes in doing everything he can for his players, "They're going to get everything I've got. They're going to get everything these teachers have got. They're going to get everything this administration has got. That's how I was coached."

The Raiders have thrived under his players-first approach and colleges around the country are starting to take notice, "We've got Erron Bean that's committed to Louisiana Tech. J'rell Joseph, our quarterback, has two FCS offers. We have a junior receiver who just picked up his first offer from South Alabama. We're not shy about working our tails off to provied an environment to where all the west Shreveport kids want to wear that Raider blue."

Schools of the power 5 conferences have also been circling Huntington with their eyes on cornerback De'Kelvion Beamon. The Oklahoma State commit is determined to become the next great defensive back from Shreveport, "I've just been working harder and harder every day. Every offer I get, every day, I just work ten times harder."

Dennis says even during the pandemic, his star defensive back was hard at work, "The kid's work ethic is just through the roof. He's out here during the pandemic working in the evenings by himself. I think he understands the drive it takes to separate yourself at that level.  If you could draw up a press corner in today's game. He's what a lot of these guys would love to have and it's why you've seen all the offers."

Wins have been a byproduct of the program's growth and Dennis believes the Raiders are ready to take the next step, "There's no one on our staff and on our program that's waking up in the morning satisfied with going 5-5. For us, it starts with little goals. We've got to improve our record, we want to hose a home playoff game, we want to win a playoff game."

Don't miss kickoff of the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show.  The action begins Friday, August 28 at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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