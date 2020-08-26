Joaquin

Since Wade Lawson took over in 2015 the Joaquin Rams have improved every season, but there's still more to be accomplished.

"From day one the first message I had for them was 'leave it better than you found it.' So the way to do that is to win a district championship."

A ten win season and a berth in the regional semifinals a year ago sets the bar for 2020, but sophomore Maddox Hutchins says he's heard plenty of doubt from the outside, "Lately they've been talking like 'man, they ain't going to be as good as last year,' but we showed them at the scrimmage the other night we're just as good and Friday night we're going to show them we're really good."

Senior Brandon Soto believes his team can get it done, "We want to go further. I think where we stopped at last year, we could have won. We could have went further than we did and I feel like the team that we have now, we're young, we're learning, but everyone out here wants to push their self, wants to push each other and we just want to be better."

That success won't come out of thin air and Lawson says the work need to match expectations, "Each week is a process to get better. That (2019) team didn't just fall asleep one night and wake up and win ten ball games. They did it over the course of a season. They did it through an offseason and it'll be the same with this team."

Soto says he's determined to live up to his coach's words, "I want to leave it better than I found it. As our head coach tells us, he says that no matter what you do in life, you always want to leave something better than you found it and that's just what we're trying to do here."

You can see the Rams in action when the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show begins this Friday, August 28 at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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