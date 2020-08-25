Logansport

Logansport players want real competition and senior running back Key'Savalyn Barnes is leading the charge.

"I've been doing this my whole life. This is what I grew up to do. This is how I make my family proud."

Head coach Kevin Magee says players took the initiative to put in work even during the shut down, "It was a proud moment for us as coaches to go 'you know what? We've got guys that believe in what we do and who we are' and they're looking forward. The end's going to come point and whenever that is, they're going to be ready to play football."

The Tigers' success will come in large part from Barnes, who is a UL-Lafayette commit, "I do what I can to be a leader to lead and do whatever I can to help this team."

"He takes care of all of us, does what he's supposed to do. (He) treats me like his own brother," added quarterback Khameron Boykins.

Magee says his team runs on Barnes, "When he goes, we go. When he's out here, it's just a different vibe on the field. When he's absent, we look different."

The Tigers upset one-seed West St. John in the quarterfinals last season and they hope it propels them forward in 2020, "They know what it means to be playing in the end of November, [early] December and having a chance to go play for it all. It fueled them in the offseason - what little bit we did get - and through March to work in the weight room and then obviously when we got shut down it motivated them enough to come out here and start working on their own."

Whenever kickoff comes the Logansport community will support any way they can, "It brings everybody together for a common goal. It's not a divider whatsoever. I think people around here, I think one of them (the players) said this earlier, it's a culture. And I agree with that."

Don't forget, Texas and Arkansas kick off the season on the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show Friday, August 28 at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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