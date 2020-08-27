Mansfield

Mansfield is working towards an eventual start to football and as two of 21 seniors, Adrian Green and Josh Ford say they're ready for the season.

"It's fun to get back out here. It was a little frustrating at first because we didn't know if we was going to play or not - we still don't know - but if we do we'll sure be grateful for it."

"We just take advantage of every opportunity we get. This Covid, it's testing us, but we just come out here and take advantage of every opportunity because we don't know what's going to happen tomorrow."

Head coach Mike Green is finding a balance of keeping his players conditioned, but not burning them out, "I think it's a big challenge for everybody with the uncertainty that we go through from day to day, from week to week or whatnot, but I'll tell you what man, the kids have been showing up and working out and working hard. That's the expectation at Mansfield. We're going to work hard because we know that hard work pays off."

A delay in the season has also delayed stadium upgrades, but Green says things should get wrapped up soon, "It's going to be beautiful and it's definitely going to be something that our fans, that our community will be proud of and we're going to open it up and welcome everybody in to the Wolverine Den."

When the Wolverines play is out of their hands, but how they prepare is in their control, "We want what's best for our kids. If that's safety, we want the kids to be safe. If that's an opportunity to play, we want that as well. It's really just touch and go. People that make decisions will make decisions and we're going to be ready to run when they open up the gates."

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