Tenaha

For the first time since 2006 Tenaha missed the playoffs last season.

It was a disappointing end to an amazing run for guys like Jeremy Patton and Orlando Perales, "For us to come up short last year, I'd say we definitely got a chip on our shoulder."

"I think it stings a lot. I think it hit everybody in the heart. Especially the seniors that weren't able to finish their dreams of what they wanted to do - go to state."

In steps Jeremy Jenkins, who returns to the school as head coach after spending last season at Mt. Enterprise, "You know honestly I think they were a little embarrassed. I mean I think that's the word. Prior to last year I think they went four rounds deep eight straight years so it's not just making the playoffs, so I think they're embarrassed. I think they're ready to show everybody it's not going to be the same and it's not.

Tigers players have embraced the change.

Perales: "He's friendly. He's with everybody. He's connecting with each and every player no matter who you are and I think he has boosted the confidence in every one of us to not be scared of what you're able to do."

Patton: "He came here before [and] we related to him good then. We relate to him good now so it's really like nothing's changed. The energy levels are high. He knows how to get us going."

As the Tigers now move to 2A-Division II playoff expectations are just the beginning as the season kicks off Friday night, "I think the whole town is ready for a reset. Last year was just stuff happened. Kind of a perfect storm. I mean a couple of things go right and it's the same old season here so it's back to normal at Tenaha. But I think it's going to be electric and people are just ready to move on."

You can see Tenaha in action when the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show Kicks off Friday, August 28 at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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