Sterling

This week on the Friday Football Film Session presented by Casey Slone Construction, Plain Dealing quarterback Braedan Sterling steps into the Film Room.

Sterling has always wanted to play QB for the Lions and was willing to do whatever it takes to reach that goal, including play offensive line.  Sterling's hard work paid off, resulting in four touchdowns in the Lions' week one win over Tensas.  

Check out the video to see the full episode as Sterling and coach Jeff Harper of Gunslinger QB Academy break down some of his best plays from his first start.

For more on Harper and Gunslinger click here. And don't miss the Johnny's Pizza House Friday Football Fever Scores and Highlights Show every Friday night at 10:30 on KPXJ-CW 21.

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