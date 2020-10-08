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Coming off an impressive 35-7 win against Pleasant Grove, Carthage is 3-0, but head coach Scott Surratt believes their upcoming game against Center is more significant.

"We played some top five teams and things like that and they were exciting games and good for Friday night high school football, but definitely this is a gold ball game. We call this a gold ball game just because it's a district game."

The Bulldogs and Rough Riders' campuses are separated by about 30 minutes, but the two haven't played since 2017. With a return to district play it renews a long-time rivalry.

"Well our players know a lot of their players and we know some of the coaches over there. First of all, coach (Scott) Ponder's done a phenomenal job getting that thing turned around, back on top and playing very well. Like I said a lot of our players know their players and so when you know them as well as they do it's a rivalry feeling."

According to record on MaxPreps Center is looking for their first was against Carthage since 2005 and Surratt says despite distractions his team will be ready.

"Well, it's homecoming for us. Just control you emotions and just play as hard as you possibly can every play and play it like it's your last down because you never know when it's going to be."

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