LSU

According to multiple reports, LSU has found a replacement for Joe Brady.

Former Cowboys offensive coordinator Scott Linehan is believed to be the next passing game coordinator for the Tigers.  Linehan spent five years with the Cowboys, but took 2019 off after being fired by Dallas.

His last job in college was back in 2001 when he was the offensive coordinator at Louisville.

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