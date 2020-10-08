Kyle Ardoin

Louisiana Secretary of State Kyle Ardoin speaks at the official opening of the new archives building at the Louisiana State Exhibit Museum.

SHREVEPORT, La. -- We may not know the results of all the elections in Louisiana on election night. That's because of the increase in requests for mail-in ballots amid the pandemic.

That's the word from Louisiana's top election official.

Secretary of State Kyle Ardoin was in Shreveport to cut the ribbon on the new archives building at the Louisiana State Exhibit Museum.

A federal judge ruled last month that Louisiana must allow mail-in voting for those with conditions that make the coronavirus more dangerous, and their caretakers.

Ardoin says most of the increase in absentee ballot requests is from voters age 65 and up.

He says Louisiana will guard against anyone trying to steal an election through ballot fraud for the Nov. 3 election that includes the presidential race.

"We will be watching very closely. We're working with law enforcement. We're working with the district attorneys all around the state. The Attorney General's Office. We're on high alert. But we certainly feel like our process has the checks and balances needed to prevent fraud," Ardoin said.

He says falsifying an election document can result in two years in jail, and a $2,000 dollar fine.

Ardoin says 195,000 people have requested absentee ballots so far. The deadline to request one in Louisiana is Oct. 30. You can request one by clicking here.

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