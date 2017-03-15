...OPPRESSIVE HEAT TO CONTINUE BUILDING ACROSS THE ENTIRE FOUR
STATE REGION THROUGH AT LEAST THE MIDDLE PART OF THE WORK WEEK...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TUESDAY TO 7 PM CDT
WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A HEAT
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 10 AM TUESDAY TO 7 PM CDT
WEDNESDAY.
* EVENT...A RIDGE OF HIGH PRESSURE WILL REMAIN ANCHORED ACROSS THE
SOUTHERN PLAINS AND LOWER MISSISSIPPI VALLEY THROUGH AT LEAST
THE MIDDLE PART OF THIS WEEK. AFTERNOON HIGH TEMPERATURES WILL
LIKELY REACH THE MIDDLE TO UPPER 90S AREAWIDE THROUGH AT LEAST
WEDNESDAY. THIS COMBINED WITH HIGH HUMIDITY VALUES WILL RESULT
IN AFTERNOON HEAT INDICES RANGING FROM NEAR 105 TO NEAR 110
DEGREES. HEAT INDICES DURING THE OVERNIGHT HOURS WILL LIKELY
ONLY FALL TO NEAR 80 DEGREES.
* TIMING...MID MORNING ON TUESDAY THROUGH EARLY EVENING ON
WEDNESDAY.
* IMPACT...LIMIT OUTDOOR ACTIVITIES TO PREVENT HEAT RELATED
ILLNESSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT
SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN
EMERGENCY, CALL 9 1 1.
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM,
STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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